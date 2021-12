Torino: Grimaldi (Luv), ospiti del Cpr non sono vaccinati, l'assessore intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quasi totalità degli ospiti ha dichiarato di non essere vaccinato, molti vorrebbero sottoporsi al vaccino, ne hanno il diritto, ma nessuno si preoccupa di loro. È tempo che l’assessore alla Sanità Icardi intervenga. Lo scrive il consigliere regionale di Luv Marco Grimaldi su Facebook dopo la visita al Cpr (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di via Santa Maria Mazzariello, avvenuta oggi pomeriggio insieme alle consigliere comunali di Sinistra Ecologista, Alice Ravinale e Sara Diena.(Rpi)