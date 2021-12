Piemonte: cominciati i controlli sanitari supplementari per passeggeri aeroporto Caselle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato questa mattina il potenziamento dei controlli sanitari sui passeggeri in arrivo nell’aeroporto di Torino-Caselle, come previsto da un’intesa raggiunta tra Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Enac, Sagat, Asl Città di Torino, Polizia di Frontiera aerea e Usmaf. Lo si legge in una nota stampa diffusa dalla Regione Piemonte. Finora è risultato non in regola il 5 per cento delle persone controllate, che sono state poste in isolamento. "L’obiettivo - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e ai Trasporti e alla Protezione civile Marco Gabusi - (segue) (Rpi)