Sardegna: Regione stanzia 12 milioni per promozione sito Mont'e Prama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 12 milioni di euro la Regione Sardegna sostiene il sito di Mont'e Prama, considerato tra i grandi attrattori regionali, definendo le linee d'azione per una piena valorizzazione in ambito regionale, nazionale e internazionale. "Attraverso la valorizzazione delle ricchezze archeologiche della nostra isola, che rappresentano un quinto del patrimonio nazionale, possiamo attuare una piena e reale promozione del nostro territorio, contribuendo in maniera concreta allo sviluppo futuro della Sardegna", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas ricordando l'importanza dei sito di Mont'e Prama e dei Giganti quali veicoli di promozione dell'Isola e straordinaria testimonianza di un passato unico nel Mediterraneo e nel mondo. "Puntiamo su investimenti e infrastrutturazione del sito, ricerca, promozione del Sistema Sinis per amplificare la potenza di questo straordinario sito – ha continuato il presidente – Solo valorizzando la nostra Storia, che ci auguriamo possa essere riscritta alla luce di una nuova consapevolezza che prende coscienza degli errori passati, possiamo guardare al futuro con la serenità di chi ha restituito dignità a un'Isola e a un Popolo, pronti ad accogliere le nuove opportunità di crescita economica che da uno sviluppo sostenibile attento al territorio e alle nostre radici possono scaturire", ha concluso il presidente Solinas. "La Regione, con misure mirate e piani di intervento specifici, prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e culturale della Sardegna dimostrando attenzione massima per le ricchezze naturali dell'Isola e in questo caso per la terra dei Giganti", ha aggiunto l'assessore della Programmazione e Bilancio Giuseppe Fasolino. (segue) (Com)