Abruzzo: Marsilio su trasporti, Regione resta cerniera strategica tra nord-sud ed est-ovest

- "Stiamo lavorando affinché l'Abruzzo si consolidi come cerniera fra nord e sud e tra est e ovest. L'obiettivo è quello di offrire alle imprese un sistema di servizi e piattaforme logistiche, di attività e di infrastrutture che rendano competitiva la loro presenza sul territorio". E' la strategia che il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha delineato, questa mattina, a Lanciano, nella casa di conversazione, in occasione della presentazione delle attività di Sangritana e delle prospettive del mondo Cargo che vedono la società partecipata di Tua protagonista del mercato già dal 2019. Una eccellente crescita aziendale testimoniata dall'incremento di fatturato di oltre il 60 per cento negli ultimi tre anni con una produzione chilometrica che, nel 2021, ha superato i 700mila chilometri. In più, una dotazione di personale più che raddoppiata e che vede Sangritana alla ricerca di ulteriori risorse umane attraverso la pubblicazione di due bandi di selezione per l'assunzione di 9 nuovi addetti qualificati ed altamente professionalizzati. "La chiave di volta - ha spiegato Marsilio - è investire risorse dove servono e dove possono diventare davvero vettore di sviluppo. Ecco perché le assunzioni di personale da parte di Sangritana - ha aggiunto - non sono fatte secondo una logica clientelare, da carrozzone, ma sulla base di una crescita di sviluppo reale testimoniata dai numeri". (segue) (Gru)