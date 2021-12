Sardegna: a Capoterra green pass obbligatorio per entrare e uscire dal paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per entrare ed uscire da Capoterra sarà necessario il green pass. E' quanto dispone un'ordinanza del sindaco della cittadina dell'hinterland cagliaritano, Beniamino Garau che ha disposto misure stringenti per contenere il dilagare dei contagi da Covid-19. L'incarico di vigilare è affidato alla polizia municipale. Oltre alla chiusura delle scuole, allo stop a mercati e mercatini, al catechismo, a cortei funebri, il sindaco ha disposto con ordinanza che nei saloni di estetiste e parrucchieri ma anche in chiesa si entrerà solo con il green pass. Chiuse anche palestre, piscina e sale da ballo. Per disposizione del primo cittadino in bar, ristoranti, circoli, sale giochi, e nelle strutture esterne dedicate alla somministrazione sarà richiesto il green pass rinforzato. A Capoterra i casi di positività sono arrivati a 170 di cui 78 sono bambini di età compresa fra i 0 e i 14 anni. (Rsc)