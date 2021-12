Torino: Sicurezza e Lavoro su tragedia gru, troppa fretta per bonus fiscali e pochi controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà compito dello Spresal e della Magistratura indagare le cause del disastro, ma sembra che il crollo della gru sia dovuto a un errato montaggio della struttura, forse per la fretta di aprire il cantiere. Lo ha affermato Massimiliano Quirico, direttore dell'associazione Sicurezza e Lavoro. "Le scadenze legate al bonus facciate e le incertezze sul superbonus 110 per cento stanno imprimendo un’accelerata anomala e incontrollata ai cantieri edili - ha continuato Quirico -, con difficoltà a reperire ponteggi, materiali e personale qualificato e costi spropositati che spingono le aziende ad allestire troppo velocemente i cantieri e a smantellarli il prima possibile, per risparmiare. (segue) (Rpi)