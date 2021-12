Lavoro: incidente Trieste, sindacati chiedono maggiore attenzione a sicurezza nei porti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti "devono essere luoghi sicuri". Ad affermarlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, a seguito dell'incidente mortale sul lavoro che ha coinvolto oggi un lavoratore edile, spiegando che "era impegnato in attività nell'ambito del porto di Trieste che evidentemente richiedevano una valutazione di tutti i rischi interferenti" ed esprimendo "il nostro profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità triestina". Secondo le organizzazioni sindacali, "il tema della sicurezza deve prendere un maggiore protagonismo nel dibattito politico perché è necessario un cambio di passo che renda il lavoro sicuro. È proprio per queste ragioni - affermano Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti - che ieri abbiamo chiesto ed ottenuto dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili una sede permanente di confronto per discutere anche di sicurezza nei porti e di produrre ed emanare i decreti di armonizzazione tra i decreti legislativi 271/99 e 272/99 e la legge generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo stillicidio delle morti sul lavoro rappresenta una battaglia di civiltà sulla quale non intendiamo abbassare la guardia". (Com)