Lega: Dario Giagoni nuovo coordinatore del partito in Sardegna

23 luglio 2021

- "La Lega Sardegna cresce e si rinnova. Nella riunione convocata questa mattina a Cagliari all'Hotel Regina Margherita, il commissario Eugenio Zoffili ha annunciato di cedere il testimone a Dario Giagoni che come vice avrà Massimiliano Piu. Zoffili diventerà il vice coordinatore regionale della Lega in Lombardia guidata dal collega deputato Fabrizio Cecchetti. La Lega Sardegna cambia anche capogruppo in consiglio regionale: sarà Pierluigi Saiu". E' quanto si legge in una nota della Lega. "Dopo anni di lavoro e grandi soddisfazioni sono orgoglioso del cammino fatto dal partito in Sardegna. D'intesa con Matteo Salvini abbiamo deciso un cambio di marcia, che conferma la crescita e il rafforzamento del partito sull'isola di cui andiamo fieri. Grazie di cuore a tutte le persone con cui ho condiviso questi splendidi momenti sull'isola e che hanno lavorato con me in questi anni. Grazie a Matteo Salvini e a Fabrizio Cecchetti per la fiducia", ha dichiarato Zoffili. (Com)