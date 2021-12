Torino: l'assessora alla Cultura a "Nova", oggi tavolo con le circoscrizioni, a febbraio scelte pratiche per territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla giornata di oggi uscirà una mappatura della cultura all'interno dei territori del Comune di Torino. E già entro febbraio vogliamo arrivare a delle scelte pratiche derivate da questo lavoro. Lo ha affermato ad "Agenzia Nova" l'assessora alla Cultura di Torino Rosanna Purchia, a margine dell'evento sulle circoscrizioni e la cultura che si sta svolgendo al teatro Regio di Torino. "Vogliamo individuare un nuovo metodo di relazione e lavoro - ha continuato Purchia -. Abbiamo chiamato a raccolta tutte le circoscrizioni dei singoli territori per capire le singole situazioni aiutando a crescere le vocazioni già presenti o a crearne laddove non ci sono. Ci sarà poi un lavoro di indirizzo politico per capire le scelte da fare", ha concluso. (Rpi)