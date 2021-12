Piemonte: cominciati i controlli sanitari supplementari per passeggeri aeroporto Caselle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- è garantire il contenimento dei contagi in un periodo nel quale si registrano ingenti flussi di persone che utilizzano i due aeroporti del Piemonte per dirigersi verso le località sciistiche. Anche alla luce delle recenti decisioni del Governo sugli arrivi in Italia dall’estero abbiamo ritenuto importante aumentare il livello di attenzione per garantire la massima sicurezza del nostro territorio. Vogliamo che chi viene in Piemonte sappia che viene in un luogo sicuro", hanno concluso dalla Regione. (Rpi)