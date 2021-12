Sardegna: vaccinazioni bambini, oltre 4.000 prenotazioni nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 4.000 nelle ultime 24 ore le prenotazioni per bambini dai 5 agli 11 anni per effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso la piattaforma di Poste Italiane. Dopo Cagliari, ieri sono partite le operazioni di immunizzazione dei più piccoli anche a Oristano, mentre oggi si parte anche a Sassari, nel centro vaccinale di via Rizzeddu, con 500 prenotazioni. Sempre oggi, altre 100 vaccinazioni saranno effettuate rispettivamente nei centri di Olbia e Ozieri. Domani sarà il turno di Nuoro (anche qui 100 prenotazioni), mentre a San Gavino si partirà il 21 dicembre e a Tempio il 22 dicembre. A Cagliari le operazioni di vaccinazione dei più piccoli sono invece partite dal 16 dicembre con un open day nel corso del quale sono stati immunizzati 300 bambini in un solo pomeriggio, mentre oggi all'ospedale Binaghi sono previste altre 80 vaccinazioni. Nel nord Sardegna, ad Alghero, il 16 dicembre sono stati vaccinati 50 bambini. (Rsc)