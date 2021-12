Sardegna: Regione stanzia 12 milioni per promozione sito Mont'e Prama (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione è impegnata su diversi fronti per garantire la visibilità internazionale e la connessione dei grandi attrattori d'area con le dinamiche di sviluppo locale e regionale, sia attraverso relazioni internazionali quali il progetto Heritage Tourism e l'accordo di collaborazione scientifica con l'Italian Academy della Columbia University di New York, sia con l'implementazione del progetto di sviluppo territoriale "Viaggio nella terra dei Giganti", coprogettato con le parti istituzionale e socio economiche del territorio. Nello specifico della delibera che stanzia le risorse per la valorizzazione del sito, la Giunta regionale ha approvato il programma di spesa a favore della Fondazione Mont'e Prama per un valore complessivo di 12 milioni sulle annualità 2021,2022 e 2023, individuando le priorità a cui le risorse assegnate dovranno dare risposta: 7.960.000 nel triennio dovranno essere destinati a investimenti e infrastrutturazione nei siti di competenza compresa l'infrastruttura museale (sito Mont'e Prama, Tharros e Torre di S. Giovanni, Ipogeo e villaggio di S. Salvatore, struttura museale); 1.400.000 dovranno essere investiti in attività di ricerca e valorizzazione in collaborazione con Enti di ricerca regionali, nazionali e internazionali; 2.650.000 serviranno per sostenere azioni di promozione e valorizzazione del Sistema di valorizzazione integrata territoriale del Sinis – Terra di Mont'e Prama in ambito nazionale e internazionale. Le risorse consentiranno alla Fondazione Mont'e Prama di adottare provvedimenti che utili ad attuare nel modo più efficace possibile i compiti affidati dall'Accordo di valorizzazione e dallo Statuto della stessa Fondazione. (Com)