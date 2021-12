Sardegna: Regione, stanziati 1.4 milioni a sostegno specializzandi fuori sede (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nel corso dell'ultima seduta la Giunta regionale, con un'ulteriore delibera, ha approvato in via definitiva l'incremento delle borse di studio per le scuole di specializzazione in area sanitaria non medica, per la formazione post-laurea di psicologi, farmacisti, chimici, fisici e biologi, per citare alcune delle figure che abbracciano questo ambito. Con uno stanziamento di oltre 300 mila euro le borse passano così da 65 a 95. "Un ulteriore potenziamento – dichiara l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – sulla strada che abbiamo tracciato, a conferma gli impegni presi". "Dopo decenni di mancata programmazione e di tagli – concludono il presidente Solinas e l'assessore Nieddu – abbiamo dato un segnale di forte discontinuità rispetto al passato. È sufficiente guardare ai numeri: abbiamo portato le borse di studio per le scuole di specializzazione in area sanitaria a 253 quando erano appena una trentina, con una programmazione pluriennale e uno stanziamento di 30 milioni di euro l'anno per le nuove borse. Oggi aumentiamo ulteriormente il numero delle borse di studio. Il futuro della Sardegna riparte da qui, dai giovani e dagli investimenti sulle professionalità indispensabili per il nostro sistema sanitario, ora più che mai". (Com)