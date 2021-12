Torino: Lo Russo su tragedia gru, dolore e sconcerto che scuote la Città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande dolore e sconcerto per questo nuovo drammatico incidente sul lavoro. Esprimo il cordoglio alle famiglie. La Città è profondamente scossa per quanto accaduto. Lo ha affermato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, presente sul luogo del crollo della gru in via Genova 107 a Torino. Sul posto sono intervenuti anche gli assessori Gianna Pentenero e Francesco Tresso. "I luoghi di lavoro – ha continuato Lo Russo - dovrebbero essere posti da cui tornare e dove essere sicuri. La morte di questi tre lavoratori è una grave ferita per la città. (segue) (Rpi)