Campania: domani allerta meteo per vento forte e mare agitato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- " Vento forte e mare agitato dalle 8 alle 20 di domani. Temperature in sensibile diminuzione. Previste anche gelate notturne. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti settentrionali, con possibili rinforzi e mare agitato, soprattutto lungo le coste esposte. L'allerta è valida dalle 8 alle 20 di domani, sull'intero territorio regionale". L'annuncio in una nota. (Ren)