Covid: De Luca, se contagio arriva rischiano anche i bambini

- "Anche quando facevamo vaccinazione contro morbillo e poliomelite c’era qualche squinternato che ci diceva no vax. Anche allora, come abbiamo fatto allora quando abbiamo portato vaccinazioni a 94 per cento, dobbiamo fare adesso. La variante è particolarmente aggressiva per i bambini. Nel 90 per cento dei casi non succede niente ma se arriva contagio pesante, i rischi sono gravi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)