Campania: De Luca, avviato contratti tempo indeterminato per 641 giovani a centri impiego

- "Abbiamo avviato la firma dei contratti a tempo indeterminato per 641 nuovi assunti nei centri per l’impiego. Siamo riusciti a fare una cosa importante. Fare un concorso con migliaia di persone, in piena pandemia, in condizioni di sicurezza. I vincitori cominciano a lavorare. Entro gennaio completiamo i contratti a tempo indeterminato". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)