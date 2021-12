Campania: De Luca, in consiglio pronte norme semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cercheremo anche nella prossima riunione di consiglio regionale di approvare norme di semplificazione opere pubbliche che ci aiutino a realizzare Pnrr o sarà davvero complicato aprire i cantieri. Le norme si stanno valutando in queste ore, alcune delle ipotesi previste siano eccessive. Alcune ipotesi previste in aree rurali credo che debbano essere eliminate, mi sembrano ragionevoli richieste gruppi consiliari arrivate in questo senso". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)