Cultura: De Luca, non condivido modernizzazione spinta nella lirica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un periodo nel quale si va affermando la linea della modernizzazione spinta anche nel campo della lirica. Non dico nulla sull’Otello messo in scena al Teatro San Carlo per ragioni patriottiche. Mi sono ripreso anche la versione del MacBeth alla Scala di Milano e condivido giudizi critici. È stato un trionfo, non tanto però dal punto di vista musicale ma dal punto di vista meccanico: hanno messo in scena ascensore coi protagonisti in scena. Anche perché in genere gli ascensori si fermano. Non ritengo che l’universalità di un messaggio culturale possa essere legata a un vestito, non sono convinto di questo passaggio, però bisogna prendere atto e riflettere su esperimenti coraggiosi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)