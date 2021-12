© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo prepararci e dobbiamo sapere che pagheremo un prezzo. Prima o poi dovremo rallentare l’assistenza per altri pazienti. Per riaprire reparti Covid. Voi capite che ovviamente è una cosa che fa male. Rispetto alla quale comprendiamo tutti quanti come sia necessaria la prudenza e la responsabilità". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)