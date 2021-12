Torino: la Città con Genova e Reggio Emilia istituisce un tavolo di lavoro su Iren

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunito questa mattina il Comitato di sindacato dei soci pubblici azionisti di Iren, che ha visto la partecipazione dei sindaci Marco Bucci, Luca Vecchi e Stefano Lo Russo, rispettivamente primi cittadini di Genova, Reggio Emilia e Torino. L’incontro è stato l'occasione per costruire un gruppo di lavoro per un’analisi dei patti parasociali relativi a Iren composto da Gabriella Nardelli, Moris Ferretti e Pietro Piciocchi. Inoltre - si legge in una nota del Comune di Torino - al tavolo si è sottolineata la continuità dell’azione di Iren nel fronteggiare l’emergenza Covid e il suo impatto sulle città e sui territori, soprattutto attraverso azioni in favore della sostenibilità e della de-carbonizzazione. I sindaci, inoltre, hanno condiviso fortemente la necessità di garantire il massimo supporto a clienti e cittadini dei territori serviti dalla multiutility. (Rpi)