Covid: De Luca, in Campania già stabilizzati 3.500 unità personale sanitario

- "Avremo un problema di personale perché abbiamo sovraccarico di lavoro in centri vaccinali e ospedali. Prorogati contratti a tempo determinato per 6mila unità. Proroga fino a dicembre anno prossimo, quando assumeremo altri 3mila infermieri. Abbiamo già stabilizzato 3.500 unità. Rivolgo un saluto agli infermieri che hanno fatto il giuramento che avviavano la loro attività professionale e ai giovani farmacisti, ringraziamento a tutto il personale sanitario che ci ha aiutato in questo anno e mezzo con grande spirito di sacrificio e dedizione. Dobbiamo riprendere il nostro lavoro". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)