Covid: De Luca, contagio grave può essere pericoloso per bambini

- "Sereni. Tutti i pediatri d’Italia, dal Bambin Gesù al Santobono, raccomandano calorosamente vaccinazione. Abbiamo già centinaia di migliaia bambini vaccinati in questa fascia d’età senza problemi. dobbiamo essere consapevoli che Omicron è aggressiva per fasce età più basse e popolazione più giovane. Dobbiamo sapere che se è vero che i più giovani vengono aggrediti senza grandi effetti dal Covid, quando il contagio è aggressivo e pesante il rischio sanitario per i bambini diventa rischio grave". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)