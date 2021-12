Covid: De Luca, siamo nel pieno della quarta ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo pienamente nella quarta ondata Covid. La diffusione del virus è maledettamente accelerata, siamo al punto che continuando questa crescita di contagio, dovremo chiudere reparti ordinari e riaprire terapie intensive. In Campania tasso del 3,5 per cento. Tasso molto basso. Ma abbiamo dato indicazione di riattivare terapie modulari, tra Napoli, Caserta e Salerno. Dobbiamo riaprire le terapie intensive. Per la gioia di chi ci faceva osservare criticamente che erano vuote". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)