Covid: De Luca, ordinanza anti-alcol a tutela salute cittadini Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho firmato avantieri una nuova ordinanza per bloccare feste, eventi con assembramenti di persone. Stabilisce che a decorrere dal 23 dicembre e fino al 1 gennaio è fatto divieto di consumo di cibo e bevande alcolici e non alcolici. Obiettivo evitare assembramenti. Era il minimo, non è la ghigliottina. Ma il minimo di prudenza e senso di responsabilità necessario da acquisire". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Fatto divieto dalle ore 11 fino alle 5 a bar e ristorazione di vendita con asporto bevande alcoliche e non alcoliche escluse l’acqua. Non è un grandissimo sacrificio, l’alternativa è la chiusura di tutto. Lo dico con grande serenità e semplicità ma con grande chiarezza. Se perdiamo la testa nella settimana dalla vigilia di Natale a Capodanno noi perdiamo tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi. E ci ritroviamo a metà gennaio a dover richiudere bar e ristoranti, attività che comportano assembramenti, cinema e teatri. Tutto rimarrà aperto con qualche limitazione se saremo responsabili. Nessuna festa in piazza e meno che mai a Capodanno. Perchè non è possibile alcuna forma di controllo".(Ren)