Vaccini: De Luca, solo ieri prima dose a 2mila bambini tra 5-11 anni

- "C’è da augurarsi che elevata vaccinazione ci salvaguardi. Non c’è dubbio che siamo di fronte a fiammata di contagio preoccupante. Abbiamo cominciato ieri vaccinazione bambini 5-11 anni. Credo di poter dire che registriamo risultati molto incoraggianti. Non abbiamo avuto molte adesioni fino a ieri ma per quanto riguarda le vaccinazioni c’è risultato importante. Solo ieri 2mila bambini. È davvero molto significativo se si tiene conto che abbiamo alle spalle mesi di confusione, diffusione di paure". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)