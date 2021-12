Torino: Lo Russo su allontanamento clochard, dobbiamo cambiare modalità di intervento con processo innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta all'emergenza freddo è una grande questione che va affrontata se necessario anche cambiando le modalità di intervento attraverso dei processi innovazione. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando l'allontanamento dei clochard avvenuto questa mattina nel palazzo davanti al Duomo della Città. "Ci siamo insediati da poco e quindi per quest'anno stiamo accompagnando gli strumenti che sono già stati messi in campo, fronteggiando l'emergenza freddo in molte aree della Città", ha concluso. (Rpi)