Pnrr: De Luca, sburocratizzare per utilizzare al meglio le risorse

- "Siamo impegnati a creare task force e gruppi di lavoro per piano nazionale di ripresa. Sarà impresa difficile. Riuscire a riaprire cantieri sarà fare progetti definitivi, sburocratizzare tutto se vogliamo utilizzare al meglio le risorse del Pnrr. Siamo alla vigilia di altri bandi che riguardano edilizia scolastica. I comuni devono rispondere direttamente quando dotati di progetti ai bandi nazionali ma cercheremo di intervenire come Regione per centinaia di comuni che non li hanno". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)