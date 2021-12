Covid: De Luca, invece di guardare la tv ascoltate i pediatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un appello ai nostri concittadini, per cortesia non guardate trasmissione televisive che hanno per oggetto il Covid. Cambiate canale: siamo in un periodo festivo, troverete sicuramente tanti film che ci fanno divertire e non ci danno fastidio. Evitate i pollai televisivi, continua abitudine a promuovere la rissa per un po’ di ascolti e parlate con i pediatri". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)