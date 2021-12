Torino: Lo Russo su manifestazione no Green Pass, speriamo sia una giornata pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Speriamo sia una giornata pacifica e che non si vedano le scene viste in tante altre città nella settimana prima del Natale. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la manifestazione no Green Pass prevista per domani in Città. "La competenza delle manifestazioni non è nostra ma del Prefetto e del Questore e noi siamo al loro fianco. L'ottica sarà di massimo rigore e controllo rispetto alle trasgressioni delle ordinanze di carattere sanitario e all'interno delle manifestazioni che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini e commercianti torinesi", ha concluso. (Rpi)