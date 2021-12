Ambiente: Conte (Leu), mettere in sicurezza fiume Sele (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il fiume Sele (Salerno), occorre un progetto di ampio respiro, che intervenga sia sul tema della sicurezza sia su una valorizzazione complessiva del territorio, dentro una visione del futuro che parta dai luoghi, dalle tutele ambientali e territoriali, per guardare a un'altra economia possibile, di prossimità e di radici". Lo ha dichiarato Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, che ha presentato una interrogazione al ministro della transizione ecologica, segnalando la situazione di grave degrado in cui versa l'importante corso d'acqua campano, e chiedendo al Governo un intervento urgente per la sua messa in sicurezza e per il suo rilancio. (segue) (ren)