Piemonte: Coldiretti, con pandemia 22% in più famiglie in povertà

- In Piemonte, nel 2020, come conseguenza della pandemia sono cresciute del 22 per cento le famiglie che si trovano in condizioni di povertà. Lo afferma in una nota stampa la Coldiretti Piemonte. "Di fronte ad una emergenza senza precedenti serve responsabilità di imprese e lavoratori per allargare il fronte della solidarietà e dare la possibilità di trascorrere un Natale sereno a tutti i cittadini – hanno affermato Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa Delegato Confederale -. Con l'attuale situazione riteniamo che non bastino i sussidi dello Stato, gli aiuti delle famiglie e l'impegno senza sosta delle associazioni impegnate tradizionalmente nelle attività di volontariato, ma occorre anche l'impegno di tutte le forze sociali. (segue) (Rpi)