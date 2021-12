Covid: De Luca, preoccupa aumento esponenziale contagio in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri in Campania 40mila vaccinati, di cui molti con prima dose. Si conferma la ripresa della campagna di vaccinazione anche se da ieri abbiamo dato estremamente preoccupante: aumenta diffusione contagio Covid a ritmo impressionante. Un aumento che è dell’ordine del 2-300 percento. Ci stiamo avvicinando anche in Italia ai livelli dell’Europa". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)