Covid: De Luca, la ricerca avanza occorre aver fiducia

- "È importante far vedere quello che succede con il Covid aggressivo, veniamo da mesi in cui il problema è stato banalizzato. Dobbiamo cambiare due opinioni che poi ci hanno deluso: la prima, vaccinandoci avremmo risolto il problema: abbiamo verificato che sul campo non è così. Bisogna fare seconda e terza dose e forse ogni anno come anti influenzale. Ho fiducia, arrivano primi farmaci per cura efficace. La ricerca avanza, prima o poi arriveremo a situazione tranquilla. Ma oggi siamo di nuovo in situazione di grave emergenza". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)