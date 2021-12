Torino: Gariglio (Pd), in arrivo 170 milioni per i nuovi bus con fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo 170 milioni di euro per rinnovare il parco autobus di Torino. Grazie alle risorse del Pnrr destinate al capoluogo del Piemonte verranno infatti acquistati nuovi mezzi ad emissioni zero per potenziare il trasporto pubblico: 72 entro il 2024 e 267 entro il 2026. Lo ha affermato Davide Gariglio, capogruppo Pd in commissione Trasporti della Camera sulla ripartizione dei fondi approvata ieri dalla Conferenza Stato Regioni. "Questo stanziamento premia un lungo ed articolato lavoro che ha visto coinvolti governo, regioni e Parlamento ed un ringraziamento particolare va al ministro Giovannini, per la sua grande sensibilità nei confronti della mobilità sostenibile. Con questi nuovi autobus ecologici sarà possibile migliorare la qualità dell'aria e della vita dei cittadini e dotare Torino di un sistema di trasporto pubblico moderno ed adeguato", ha concluso. (Rpi)