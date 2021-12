Covid: allarme contagi in diversi centri dell'isola, a Capoterra 170 positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' allarme per i contagi da Covid in diversi centri della Sardegna, in particolare a Capoterra dove i casi di positività sono arrivati a 170 di cui 78 sono bambini di età compresa fra i zero ed i 14 anni. Il sindaco, Beniamino Garau, che già nei giorni scorsi ha disposto la chiusura delle scuole (che avrebbero dovuto riaprire oggi) ha firmato l'ordinanza per il prolungamento della sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole medie, elementari e materne. Regolari invece le lezioni all'istituto superiore Sergio Atzeni di competenza della Città metropolitana. La didattica a distanza sarà operativa fino alle vacanze di Natale, poi si valuteranno gli effetti delle misure adottate. "E' l'unico modo per evitare un'impennata ulteriore dei contagi - ha spiegato Garau - e impedire che il virus circoli indisturbato. I plessi scolastici dove la situazione preoccupa maggiormente sono quelli della Residenza del Sole e di Frutti d'Oro: nelle scuole del centro storico i casi sono più contenuti". Fra i contagiati degli ultimi giorni ci sarebbero anche due insegnanti, una delle quali, regolarmente vaccinata, è stata ricoverata in ospedale. Allerta anche nel Sarrabus: a Villaputzu si contano 71 contagiati, quasi tutti riconducibili al mondo della scuola, ma il bilancio potrebbe salire dopo lo screening svoltosi ieri in paese, dedicato esclusivamente agli studenti (un altro si era svolto nei giorni scorsi e aveva interessato tutta la popolazione). L'amministrazione comunale, con diverse ordinanze, ha emesso una serie di provvedimenti, fra cui la chiusura cautelativa e preventiva delle scuole, l'obbligo di mascherina anche all'aperto, l'annullamento delle manifestazioni natalizie programmate. Anche nel vicino paese di Muravera la situazione non è rosea: i contagiati, attualmente, sono 21. (segue) (Rsc)