Abruzzo: Quaresimale partecipa a Consiglio italiani all'estero (2)

- "Negli ultimi anni - ha proseguito l'assessore - in tutte le politiche regionali, si è registrata una certa evoluzione nel rapporto con le comunità residenti all'estero. Oggi le comunità di Abruzzesi nel mondo sono considerate soprattutto un volano per lo sviluppo economico dell'Abruzzo, avendo le potenzialità di assumere un ruolo determinante per lo sviluppo dell'economia regionale. Le associazioni, da parte loro, reclamano un nuovo ruolo che le veda protagoniste di una stagione diversa. Occorre, per questo, rendere partecipi le Associazioni delle iniziative che si sviluppano nelle Regioni". Infine, a margine della conferenza, l'assessore ha affrontato con la ministra Dadone il tema specifico della nuova emigrazione. "E' una tematica attuale - ha detto Quaresimale - che trae origine dalla mobilità dei nostri giovani, ma soprattutto degli universitari che, concludendo la specializzazione all'estero, preferiscono rimanere in quel contesto non avendo in Italia le stesse opportunità professionali". (Gru)