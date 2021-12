Molise: Gdf, cerimonia per ricordare tragica scomparsa Antonio Zara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata deposta oggi, nel suo paese di origine, di San Felice del Molise, in provincia di Campobasso, alla presenza del sindaco, dei ristretto e molto sentito, una corona di alloro, in ricordo della tragica scomparsa di Antonio Zara, eroe della Guardia di finanza, barbaramente ucciso, a soli 20 anni, il 17 dicembre 1973, in un attentato terroristico, all'aeroporto di Roma-Fiumicino e decorato medaglia d'oro al valor militare. Antonio Zara - si legge in una nota - rimane, nella memoria, un eroe, un finanziere impegnato nelle molteplici attività del Corpo, nelle attività connesse al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nella vigilanza di obiettivi sensibili, di contrasto ai traffici illeciti, di controllo economico del territorio, un appartenente allo Stato e alle istituzioni, tragicamente e prematuramente scomparso nell'adempimento del dovere. Il suo estremo sacrificio, assieme a quello di tanti altri finanzieri caduti nell'adempimento del dovere, costituisce, per tutte le Fiamme gialle, una fulgida testimonianza di abnegata dedizione al servizio. (Gru)