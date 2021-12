Chieti: oggi alle 21 il Gran Concerto "Natale in Chorus" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale della Federcori, Frank William Marinelli, nonché presidente del Rotaract Club Chieti, afferma: "Tutti uniti per la solidarietà. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, un viaggio alla riscoperta degli elementi fondamentali del Natale attraverso la musica, l'amore e la famiglia attraverso le reading, in particolare la condivisione rappresentata dai 25 partner che hanno aderito. Un evento fortemente voluto da Federcori che ha la sede nazionale proprio a Chieti, quale rilancio della coralità teatina ed abruzzese, per troppo tempo segnata a causa del Covid. Ci auguriamo che il concerto diventi un format da riproporre ogni anno, un primo passo di un percorso che veda la coralità sempre più presente nel teatro Marrucino e che il valore artistico espresso dai collettivi teatini sia reso evidente in contesti prestigiosi". (Gru)