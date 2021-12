Università: Cioffi (M5s), interrogazione a ministro Messa su incarichi a figli De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Questa mattina ho depositato un'interrogazione al ministro dell'Università, Cristina Messa, per chiederle se è a conoscenza delle recenti vicende accadute nel polo universitario salernitano e non solo. Nei primi giorni di dicembre la stampa, nello specifico Il Fatto Quotidiano pubblicava un articolo scritto da Vincenzo Iurillo dal titolo "I De Luca sono tutti prof dopo Piero, Roberto. Il figlio del governatore nominato ricercatore a Fisciano. L'unico concorrente si è ritirato. Il fratello è associato a Cassino: era il solo candidato". L'articolo di stampa rende note gli eventi che hanno portato anche Roberto De Luca a diventare ricercatore dell'Università di Salerno presso il dipartimento di Scienze aziendali". Lo ha affermato in una nota il senatore del Movimento 5 stelle Andrea Cioffi: "Nell'articolo si menzionava una relazione redatta dalla commissione esaminatrice che ho letto e analizzato riscontrando che all'inizio del verbale i candidati sono due e non si conosce la loro identità, qualche riga più avanti il candidato è uno, Roberto De Luca". (segue) (Ren)