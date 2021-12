Sardegna: al via campagna vaccinazione anti Covid rivolta ai nati dal 2010 al 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È partita anche in Sardegna la campagna di vaccinazione anti Covid rivolta ai più piccoli nati dal 2010 al 2016. Le prenotazioni per la prima dose pediatrica, aperte dalle 12, sono state oltre 2.600 nelle prime 6 ore. Subito avviate anche le somministrazioni in diversi centri del territorio: a Cagliari, nel corso dell'Open Day, dalle 14 alle 19, sono stati vaccinati circa 300 bambini tra i 5 e gli 11 anni, nell'hub dedicato del Centro congressi della Fiera della Sardegna, allestito con un percorso riservato ai più piccoli, 3 postazioni d'accettazione, 4 postazione d'anamnesi, 4 di somministrazione e una sala d'attesa per l'osservazione post-vaccino. Presenti anche gli animatori, per favorire un clima di gioco e mettere a proprio agio i bambini che al termine della somministrazione hanno ricevuto un attestato speciale. "Una giornata importante per tutta l'isola, che segna così un nuovo passo in avanti nella battaglia contro il virus. Una prova di coraggio da parte dei bambini, che oggi hanno ricevuto la prima dose, e grande senso di responsabilità da parte dei genitori. Piccoli per niente intimoriti dal vaccino, anche grazie al lavoro e alla professionalità dei nostri operatori. Il vaccino resta la nostra arma più potente contro un nemico che continua a essere una minaccia", dichiara il presidente della regione, Christian Solinas. "Un avvio positivo per la campagna rivolta ai bambini, che parte nei tempi stabiliti", commenta l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu. "Il quadro generale ci dice che dobbiamo continuare a prestare la massima attenzione alla diffusione del virus, nelle sue varianti. In Sardegna aumenta la platea dei vaccinati. I contagi nelle scuole e gli effetti del long-Covid sottolineano in generale l'importanza della vaccinazione anche in età pediatrica". (segue) (Rsc)