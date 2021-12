Covid: il Piemonte si conferma in zona bianca, sui tamponi è tra la prime tre regioni in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte continua a mantenersi in zona bianca nonostante l'aumento dei casi e dei focolai. L'Rt nella settimana dal 6 al 12 dicembre è passato dall'1,30 al'1,36, mentre la percentuale di positiva dei tamponi è passata dal 3 al 4 per cento. L'incidenza è stata di 275,83 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto è salito, ma è sempre rimasto sotto la soglia di allerta: 8,4 per cento per le terapie intensive e 10,7 per cento per i posti ordinari. Il Report settimana del Ministero della Salute e Iss ha poi sottolineato le buone performance del sistema di tracciamento del Piemonte, con una media di 3 giorni tra l'inizio dei sintomi e l'esecuzione del tampone per verificare la positività al Covid, un tempo al di sotto della soglia massima di 5 giorni fissata. dall'Iss. (segue) (Rpi)