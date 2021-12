Chieti: oggi alle 21 il Gran Concerto "Natale in Chorus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma questa sera alle ore 21 il Gran Concerto "Natale in Chorus" di solidarietà organizzato dalla Federazione Cori Italiani Chorus Inside presieduta da Davide Recchia, Cori d'Abruzzo Chorus Inside e dal Rotaract Club Chieti, con il sostegno del Mic-Ministero della Cultura, con il Patrocinio della Prefettura di Chieti e del Comune di Chieti. Il Biglietto d'ingresso è di 10 euro, il cui ricavato sarà destinato all'Airc - ricerca sui Tumori, acquistabile al Botteghino del Teatro Marrucino-Piazza Valignani dal Martedì al Venerdì 10-13/17-20 anche prima dello spettacolo e online sul sito ciaotickets. Si esibiranno due prestigiosi complessi: il Coro Lirico D'Abruzzo diretto dal M° Alberto Martinelli con la Grande Orchestra dei Fiati Teate diretta dal M° Marco Vignali.Nel corso dell'evento ci sarà uno spazio curato da associazioni giovanili del territorio, con il reading poetico a cura di Riccardo Iezzi e il ricordo di Raffaele Fraticelli del Fai Giovani di Chieti con Jonathan Iarlori. Presenta il Concerto Kristine Maria Rapino. L'evento ha avuto una straordinaria adesione di partner: Distretto Rotaract 2090 (Abruzzo Molise Umbria e Marche) confermata la Presenza dell'R.D. Alessandro Ferretti che ritorna a Chieti per la seconda Volta dopo il Passaggio di Consegne del Rotaract Chieti a luglio, Distretto Rotary 2090 (Abruzzo Molise Umbria e Marche), Zona Molise Rotaract 2090 in gemellaggio con il Rotaract Chieti, Rotary Club Chieti, Rotary Club Chieti Ovest, Rotary Club Majella, Inner wheel Chieti, Interact Club Chieti, Interact Club Pescara Ovest, Giardino delle Pubbliche Letture, Club Unesco Chieti, Erga Omnes con la Radio Teate on air, Auser-Unitel, Libridine, WWF Chieti e Pescara, Arabona Aps, Naterarte Aps, Camminando Insieme Aps, Fai Giovani Chieti, Meridiani Paralleli, La Casa di Pina, Alleanza Mariana "Alma"-Odv Chieti, Le Tre Melarance, Cif Regione Abruzzo, Cif Comunale Chieti. (segue) (Gru)