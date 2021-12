Torino: allontanati 17 senzatetto davanti al Duomo di Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati allontanati questa mattina i 17 clochard che da tempo si erano insediati nel palazzo davanti al Duomo di Torino. Lo hanno annunciato in Commissione a Palazzo Civico questa mattina gli assessori competenti Jacopo Rosatelli e Gianna Pentenero. "I clochard sono stati avvisati in anticipo e ci auguriamo che molti accettino la collocazione in via Traves", ha sottolineato l'assessora alla Sicurezza Pentenero. Mentre l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli ha affermato che "si è cercato di coinvolgere tutte le circoscrizioni sul tema dell'emergenza freddo, per cercare dei locali idonei in tutti i territori. La concertazione si è conclusa positivamente", ha concluso. (Rpi)