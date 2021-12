Piemonte: l'assessore all'Innovazione, indagine Ocse su ricerca premia nostra Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la fotografia di questa indagine di Ocse si evidenzia che la regione Piemonte è ricca. Registra il 17 per cento in più della media del Pil delle regioni Ocse. Lo ha affermato l’assessore regionale all’Innovazione e Ricerca, Matteo Marnati commentando l'indagine di Ocse su ricerca e innovazione. "La ricerca però mette anche in luce che solo il 17 per cento delle Pmi svolge attività di innovazione collaborativa. I dati e le analisi che ritroviamo nel documento di Ocse forniscono la roadmap per la nuova strategia intelligente, appena approvata dalla giunta, che consentirà all’economia piemontese di accelerare la propria trasformazione passando dalla ricerca e dall’innovazione. (segue) (Rpi)