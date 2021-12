Piemonte: l'assessore all'Innovazione, indagine Ocse su ricerca premia nostra Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo una grande ambizione: rafforzare il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per potenziare il vantaggio competitivo delle nostre imprese, non solo su scala nazionale, ma anche globale, e per intercettare quali saranno i bisogni e le competenze necessarie per i nostri imprenditori da qui al 2027. Vogliamo riposizionare l’economia piemontese anche a seguito della crisi indotta dalla pandemia Covid 19 che ha rappresentato una cesura del ciclo economico determinando il forte calo, nel 2020, di tutti gli indicatori di performance dell’economia regionale. Con questi dati delineiamo una fotografia del nuovo Piemonte 2021-2027, che intravede tre grandi direttrici di sviluppo per la nostra regione, che si basano su transizioni verso il digitale, l’ecologico e verso l’innovazione in campo sociale", ha concluso Marnati. (Rpi)