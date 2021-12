Covid: allarme contagi in diversi centri dell'isola, a Capoterra 170 positivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non accennano a calare i casi di positività al Covid a Santadi, nel Sulcis dove l'incidenza dei contagi ha fatto registrare uno dei numeri più alti. Dai 31 casi accertati, infatti, secondo l'ultimo bollettino dell'Ats, si è passati a 39 attuali. Un numero che potrebbe crescere ulteriormente. Il sindaco, Massimo Impera, ha disposto il rinvio di tutti gli eventi natalizi. Intanto, visto l'esito dei tracciamenti eseguiti dal Sisp di Carbonia, da ieri, sono riprese le attività didattiche in presenza tutti gli alunni risultati negativi al tampone molecolare delle classi 3B e 5A delle elementari e 2A delle medie. Lezioni in presenza, anche per gli studenti delle classi 3A e 4A delle elementari e 1B e 2B delle medie.Sospese in via precauzionale da ieri le lezioni per la sezione B delle materne per un nuovo caso. Tra le situazioni che destano maggiore preoccupazione, inoltre c'è quella di di Allai, nell'Oristanese, 360 anime. Uno screening disposto dal Comune dopo alcuni casi di Covid, ha permesso di individuare 23 positivi. Il sindaco Antonio Pili ha firmato un'ordinanza che dispone la sospensione di tutte le attività, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto. Sospesi eventi, competizioni, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura sia in luogo pubblico che privato. Bloccato anche al servizio di trasporto pubblico scolastico nella tratta Allai-Samugheo. A Ghilarza, sempre nell'Oristanese, si è arrivati a quota 32 contagi, un fatto che ha convinto il sindaco, Stefano Licheri, a firmare un'ordinanza che impone l'utilizzo di mascherine all'aperto da oggi al 24 dicembre, così come disposto dal sindaco di Ula Tirso. (Rsc)