Napoli: Presutto (M5s), incontro con Prefetto Palomba per rendere la città più sicura e vivibile

20 luglio 2021

- "Ho incontrato il Prefetto di Napoli Claudio Palomba, per affrontare le criticità sociali e di ordine pubblico e sicurezza, che stanno interessando sempre di più vaste aree del territorio della città.” Lo ha dichiarato il senatore Vincenzo Presutto del Movimento 5 stelle in una nota. "Il colloquio è stato proficuo, con il Prefetto siamo perfettamente allineati sulle modalità da seguire per avviare da subito tutte quelle misure sistemiche, necessarie per recuperare ed assicurare un ambiente più sicuro ai cittadini napoletani”. Presutto ha spiegato, " Il Prefetto ha evidenziato le interazioni in atto con l’Arcivescovo Battaglia che, a breve, presenterà il Patto per l’istruzione insieme al Ministro della Pubblica Istruzione, usando i fondi del Pnrr per tenere le scuole aperte, anche negli orari pomeridiani. Molto importante, sarà anche l’impegno del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che, attraverso una valorizzazione funzionale delle municipalità ed una maggiore presenza della polizia municipale, rappresenterà il primo presidio di legalità dello Stato verso i cittadini. (segue) (ren)