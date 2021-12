Molise: il 21 dicembre convegno su sfida regionalismo dopo pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 21 dicembre, a partire dalle ore 10, presso l'aula consiliare di palazzo D'Aimmo, si svolgerà il convegno dal tema "Il Molise e la sfida del regionalismo italiano dopo la pandemia". L'iniziativa, voluta dalla presidenza del Consiglio regionale e dall'intera Assise mira ad approfondire, nell'ambito degli eventi per commemorare i 50 anni di attività dell'Assemblea legislativa molisana, il tema del regionalismo e le sue prospettive future, al fine di generare un confronto e un dibattito tra gli attori pubblici e privati operanti sul territorio. Aprirà i lavori il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, introdurrà il tema il segretario generale dell'assemblea, Sandra Scarlatelli, seguiranno le relazioni del direttore della Svimez, Luca Bianchi, del professore di diritto costituzionale dell'Unimol, Laura Ronchetti, del già presidente della regione Molise, professor Gianni Di Giandomenico, del presidente dell'associazione ex consiglieri regionali, professor Gaspero Di Lisa, dei consiglieri regionali Gianluca Cefaratti, Micaela Fanelli, Andrea Greco e Angelo Michele Iorio. Saranno presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del mondo sindacale regionale. Coordinerà l'incontro la giornalista Mariella Spaziano. In occasione dei 50 anni di attività del Consiglio regionale, la presidenza ha inteso dar vita, con Poste italiane, ad uno speciale annullo filatelico. Sarà possibile seguire il convegno in diretta streaming sul sito web del Consiglio regionale, "consiglio.regione.molise.it", e sul canale YouTube, "Consiglio regionale Molise". Seguirà nel pomeriggio una seduta monotematica del Consiglio per esprimere una posizione ufficiale sul tema dell'autonomia regionale. (Gru)