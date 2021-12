Campania: Ciarambino (M5s), con emendamenti rilanciamo la Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Lo straordinario periodo di ripresa economica, con un incremento del prodotto interno lordo a livello nazionale, deve indurci a razionalizzare al massimo le risorse, evitando di incidere sulle famiglie che hanno già subito duramente gli effetti della crisi pandemica. La manovra di Bilancio regionale, in discussione in questi giorni, presenta due grosse criticità: l'aumento delle tasse e provvedimenti in materia di urbanistica che rischiano di avere un forte impatto sul territorio. In quest'ultimo caso abbiamo già ottenuto un importante risultato, facendo stralciare dalla legge di Stabilità buona parte dei provvedimenti che erano stati inseriti. Il nostro impegno sarà ora di mitigare gli effetti delle norme rimaste in manovra, alcune delle quali mettono a rischio cementificazione i nostri territori. Così come ci impegneremo per evitare che l'incremento progressivo delle aliquote, attualmente previsto, possa gravare fortemente sul ceto medio. Prima di chiedere sacrifici ai cittadini, dobbiamo ridurre gli sprechi e procedere a una razionalizzazione della spesa pubblica". Lo ha annunciato la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5s Valeria Ciarambino.